В Петербурге откроют памятник погибшим в авиакатастрофе над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом откроют на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 28 октября на месте захоронения неидентифицированных фрагментов останков погибших, сообщил журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
Как уточнила председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова, в день памяти жертв авиакатастрофы над Синаем 31 октября пройдет поминальная панихида в Троицком соборе. "Будет поминальная панихида в Троицком соборе, и колокола во всех церквах городах прозвенят 224 удара в память о погибших", — сказала она. По словам Захаровой, в тот же день во Всеволожске Ленинградской области откроется еще один мемориал — памятник "Сад памяти" на Румболовской горе.
Как сообщалось ранее, проект "Сад памяти" представляет собой коридор из плит и металлоконструкций с именами всех погибших в авиакатастрофе с элементами ландшафтного дизайна. Предполагается, что памятник будет виден проезжающим по Дороге жизни в темное время суток.
Расследование продолжается до сих пор, ФСБ ранее квалифицировала случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.