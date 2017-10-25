В Петербурге откроют памятник погибшим в авиакатастрофе над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом откроют на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 28 октября на месте захоронения неидентифицированных фрагментов останков погибших, сообщил журналистам председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Тридцать первого октября будет два года, как произошла ужасная трагедия над Синаем… Ушло из жизни 224 человека… В том числе 130 жителей Санкт-Петербурга, 46 — Ленинградской области… Памятник фактически установлен, и в субботу в 12 часов будет проведена церемония открытия этого монумента в память о погибших в этой трагедии",- сказал он.

Как уточнила председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова, в день памяти жертв авиакатастрофы над Синаем 31 октября пройдет поминальная панихида в Троицком соборе. "Будет поминальная панихида в Троицком соборе, и колокола во всех церквах городах прозвенят 224 удара в память о погибших", — сказала она. По словам Захаровой, в тот же день во Всеволожске Ленинградской области откроется еще один мемориал — памятник "Сад памяти" на Румболовской горе.

Как сообщалось ранее, проект "Сад памяти" представляет собой коридор из плит и металлоконструкций с именами всех погибших в авиакатастрофе с элементами ландшафтного дизайна. Предполагается, что памятник будет виден проезжающим по Дороге жизни в темное время суток.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Расследование продолжается до сих пор, ФСБ ранее квалифицировала случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.