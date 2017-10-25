СМИ сообщили о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дефицит вагонов может критически сказаться на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков, и, по оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен, пишет в среду газета "Коммерсант".

О трудностях ряда мукомольных предприятий Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил в письме вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу.

По данным издания, в письме Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Между тем Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области, которые являются важными поставщиками зерна для хлебопекарной отрасли города вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге. В пресс-службе Полтавченко подтвердили газете отправку письма.

Цены "Русагротранса", который ФАС считает доминирующим субъектом на рынке железнодорожных перевозок, подвергаются мониторингу, остальные операторы пользуются свободным ценообразованием. Из-за ценового контроля стоимость предоставления вагонов у "Русагротранса" существенно дешевле, чем у недоминирующих компаний, поэтому борьба идет именно за его вагоны, пояснил газете источник в отрасли. В Петербурге, по словам собеседника издания, долгосрочные договоры с этим оператором заключили только три компании, остальные работали по другим схемам и сейчас пытаются занять очередь на вагоны, но все расписано до зимы.

По данным газеты, сложности с поставкой вагонов возникли у Петербургского мельничного комбината (ПМК) и Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в "Аладушкин Групп" Александра Аладушкина, а также у ГУП "Продовольственный фонд".

Совещание в Минтрансе состоялось на прошлой неделе, рассказали источники издания. В Минтрансе уточнили, что предлагается продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. Минтранс также предлагает внести поправки в закон, устанавливающие штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки. Обсуждается и необходимость мониторинга цен недоминирующих операторов.