Состояние раненой журналистки "Эха Москвы" тяжелое, сообщили врачи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Состояние журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, на которую с ножом напал мужчина в редакции радиостанции, тяжёлое, она по-прежнему находится в операционной, о прогнозах говорить пока рано, заявил журналистам директор НИИ Склифософского Сергей Петриков.

"Состояние ее тяжелое, она находится в операционной. Операция близится к своему завершению, но она пока ещё не завершена. Об объёме повреждений и дальнейшей тактике можно сказать только завтра утром, после того как будет проведён весь спектр диагностических процедур", — отметил Петриков.

По его словам, пациентка с ножевым ранением в область шеи была доставлена в больницу в сознании, кровь в настоящее время ей не требуется. "Травма серьёзная", — добавил врач.

Нападение на Фельгенгауэр произошло в понедельник: в помещение радиостанции ворвался мужчина и ударил ее ножом в горло. Нападавший задержан охраной и передан полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным источника РИА Новости, преступник — уроженец Грузии, проживающий в Израиле. На видео допроса мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".