Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о миллиардных незаконных операциях

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. 23 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. 23 октября 2017

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что ведомству удалось не допустить незаконной выдачи НДС на сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, пресечено недобросовестное финансирование подрядчиков по госзаказам на сумму порядка 8,6 миллиарда.

Как заявил Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, ведомством "выстроен механизм контроля за государственными средствами". "Начали работать с налоговой службой, удалось порядка 2,5 миллиарда не пустить на незаконную выдачу НДС",- отметил он.

Он добавил, что по материалам Росфинмониторинга "порядка 3,5 миллиарда не выдали тем компаниям, которые не соответствуют действительности". "Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 миллиарда",- отметил Чиханчин.

"В общей сложности из контура только по госконтрактам нам удалось сохранить в бюджете порядка 7 миллиардов",- сказал он.

По словам Чиханчина, "ряд криминальных ранее схем просто ушли". "Скажем, когда банк вдруг стал банкротом, и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственный заказ. Уход уполномоченного банка как раз снял этот вопрос. Сегодня ушли такие операции, как займы аффилированным лицам и так далее. То есть целый набор",- отметил он.

Как заявил глава Росфинмониторинга, ведомство провело значительное количество финансовых расследований, "и в правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это конфискат". "То есть совместно с правоохранительными органами, по нашим материалам",- пояснил он.