СМИ сообщили о возможности повышения минимального трудового стажа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В России могут повысить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости, сообщают "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников.

Издание отмечает, что повышение минимального трудового стажа может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России. Как рассказали собеседники газеты, на сегодняшний день эта инициатива обсуждается в администрации президента и правительстве.

Однако собеседники отметили, что резкое повышение пенсионного возраста не даст необходимый эффект для бюджета в краткосрочном периоде. Источники также предупреждают, что общество, скорее всего, не поддержит такую инициативу.

Один из собеседников издания также предполагает, что повышение стажа послужит стимулом, чтобы людям хотелось больше работать и выходить из серого сектора для получения более высокой страховой пенсии. Также это, по его словам, сможет пополнить бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Однако источники издания не уточнили, на сколько может измениться трудовой стаж.

О повышении пенсионного возраста

В России активно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. В проекте стратегии экономического развития на 2018-2024 годы предлагается, начиная с 2019 года, ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что при обсуждении этого вопроса необходимо избегать суеты и спешки. По словам президента, эта повышение пенсионного возраста является предметом обсуждения как на экспертном уровне, так и на правительственном.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, в свою очередь, выразил сомнения, что данная мера приведет к сокращению расходной части федерального бюджета.

Ранее газета "Известия" сообщала, что согласно расчетам научно-исследовательского финансового института Минфина, повышение пенсионного возраста позволит сэкономить бюджету 1,7 триллиона рублей.

До прожиточного минимума

Ранее глава ПФ Дрозов отметил, что 69 российских регионов получат из бюджета около 100 миллиардов рублей. По его словам, эти средства пойдут на повышение пенсий до прожиточного минимума и соцдоплаты.

Дроздов также отметил, что в соответствии с принятым в июле этого года законом, с 1 января тем, кто оставил работу, пенсия будет индексироваться на два месяца раньше — то есть с месяца, следующим после оставления работы.

В правительстве уже одобрили эту инициативу.

Об индексации пенсий работающим пенсионерам

С начала 2016 года в России вступил в силу закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Государственной думе и Совете Федерации многократно предлагали вернуть ее пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного прогресса по этому вопросу не удалось достичь.

Однако в сентябре министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что тема еще не закрыта.

"Бюджетный процесс ещё не завершён, точки ещё ни на чем не поставлены", — сказал он.

Пенсии вырастут

Ранее глава ПФ Дроздов заявил, что произойдет повышение пенсий неработающих пенсионеров на 11% в ближайшие три года. По его словам, случится это в связи с ростом зарплат россиян.

"За счет доходов, за счет взносов (вырастут пенсии). Растут зарплаты, растут взносы — соответственно будут расти пенсии", — сказал РИА Новости Дроздов.

Глава ПФ также отметил, что что индексация страховых пенсий в 2018 году будет выше инфляции.

Мнение россиян

В начале 2017 года газета "Известия" сообщила со ссылкой на опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета, что большая часть россиян (почти 77%) считают приемлемой пенсии от пяти до тридцати тысяч.

Ожидания почти трети россиян не простираются далее 15-20 тысяч, то есть фактически находятся на уровне средних выплат.

Также большинство сограждан назвали приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов заработной платы, получаемой ранее.