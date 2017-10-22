Навальный вышел из спецприемника после 20 суток ареста

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Алексей Навальный вышел из спецприемника после окончания срока отбывания наказания, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Срок наказания Навального подошёл к концу, поэтому сегодня он вышел из спецприемника", — сказал собеседник агентства.

Сам Навальный в своем аккаунте в Instagram подтвердил, что отбыл наказание. Симоновский суд Москвы 2 октября арестовал Навального на 20 суток за призыв участвовать в несогласованном митинге. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ, Навального задержали "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии".

По его словам, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение акций его сторонников было согласовано в нескольких городах России, но Навальный решил ехать именно в Нижний Новгород на несогласованное мероприятие.