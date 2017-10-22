Отели в Сочи были заполнены почти на 100% во время фестиваля молодежи

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Все отели в Имеретинской низменности были полностью заполнены во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, загрузка гостиниц по городу в целом достигла 82%, за это время город принял 67 тысяч гостей и участников фестиваля, рассказал на итоговой пресс-конференции глава города Сочи Анатолий Пахомов.

"Мы на данный момент приняли 67 тысяч гостей и участников фестиваля. Было задействовано 28 средств размещения Адлерского района, почти 20 тысяч номеров. Загрузка всех отелей Имеретинской низменности составила 100%. По городу в целом она достигла 82%", — сообщил Пахомов, добавив, что вся гостиничная сеть Сочи одномоментно может принять 200 тысяч человек.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.