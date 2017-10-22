Кириенко уверен, что участники фестиваля молодежи в Сочи вернутся в Россию

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России считает, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи, вернутся в РФ.

Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из 188 стран. Еще 5 тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

"Молодежь активная. Каждый из них отправлял десяткам и сотням своих друзей свои впечатления каждый день. Уверен, что они вернутся", — сказал Кириенко на итоговой пресс-конференции фестиваля, отвечая на вопрос, как его итоги повлияют на туристические возможности страны и Сочи в частности.

"Думаю, что повлияют", — добавил он.

Кириенко также поблагодарил за работу на фестивале журналистов. "Я убежден что ваша работа не менее, а, скорее, более важна, чем работа всех остальных организаторов и участников фестиваля, потому что много людей к нам приехало, но это очень мало по сравнению с теми, кому это интересно", — сказал Кириенко.

Он пояснил, что спикеров фестиваля на разных площадках услышали от трех до восьми тысяч человек. "Но крайне важно, чтобы это услышали сотни тысяч и миллионы. И это делаете вы. И делаете очень здорово", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи была открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.