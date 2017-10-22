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Общество

Кириенко уверен, что участники фестиваля молодежи в Сочи вернутся в Россию

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (137)
11:3422.10.2017
(обновлено: 11:37 22.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России считает, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи, вернутся в РФ.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Мы были на одной волне": в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи
Фестиваль официально открылся в Сочи 15 октября, а в субботу прошла церемония закрытия. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из 188 стран. Еще 5 тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

"Молодежь активная. Каждый из них отправлял десяткам и сотням своих друзей свои впечатления каждый день. Уверен, что они вернутся", — сказал Кириенко на итоговой пресс-конференции фестиваля, отвечая на вопрос, как его итоги повлияют на туристические возможности страны и Сочи в частности.

"Думаю, что повлияют", — добавил он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой
© РИА Новости / Максим Блинов
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Организаторы фестиваля молодежи помогли иностранцам познать русскую душу
Кириенко также поблагодарил за работу на фестивале журналистов. "Я убежден что ваша работа не менее, а, скорее, более важна, чем работа всех остальных организаторов и участников фестиваля, потому что много людей к нам приехало, но это очень мало по сравнению с теми, кому это интересно", — сказал Кириенко.

Он пояснил, что спикеров фестиваля на разных площадках услышали от трех до восьми тысяч человек. "Но крайне важно, чтобы это услышали сотни тысяч и миллионы. И это делаете вы. И делаете очень здорово", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи была открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

На одной волне: в Сочи завершился XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России с 14 по 22 октября. Его главными площадками стали Сочи и Москва. Более 1,5 тысячи иностранных участников приняли участие в региональной программе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПервый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.Участница церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
© РИА Новости / Максим Блинов
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В этом году Россия принимала молодежный форум в третий раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957 и в 1985 годах.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦелую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники фестиваля также побывали на концертах известных музыкантов, катались на коньках, смотрели авиационное шоу "Соколов России" и даже прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТемы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Темы лекций и панельных дискуссий касались шести актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.Гости из Корейской На­род­но-Де­мок­ра­ти­чес­кой Республики на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В фестивале приняли участие 25 тысяч гостей из 188 стран, им помогали около пяти тысяч волонтеров.
На фото: гости из КНДР на церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Фестивальная суббота стала днем России. Предыдущие дни молодежного форума были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вместе с волонтерами фестиваля гости церемонии закрытия приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну и узнали, что такое "камера поцелуев".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Завершилось шоу исполнением неофициального гимна фестиваля, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегул Джасрабе Эрве, песни Леонарда Коэна "Аллилуйя" и праздничным салютом.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВсего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.Участники церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. 21 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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Всего в церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи приняли участие более 10 тысяч зрителей.
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