Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил в Сочи единую платформу "Россия – страна возможностей", нацеленную на обновление управленческой элиты и поддержку волонтерства.

На встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Кириенко заявил, что государство стремится как можно раньше "увидеть талантливых людей и создать для них условия, профинансировать их обучение, стажировки и привлечь наиболее опытных управленцев". Для этого, пояснил он, сформирована платформа "Россия — страна возможностей".

Кириенко рассказал делегатам о профильных направлениях программы. Первым был запущен проект "Лидеры России", который направлен на поддержку "молодых, но состоявшихся управленцев". На сегодняшний день заявку на участие в нем подали более 120 тысяч человек.

Второй проект, получивший название "Управляй", поможет "пробиться" молодежным бизнес-командам без управленческого стажа. Программа "Грантовый конкурс молодежных инициатив" направлена на продвижение волонтерских программ и студенческих идей, здорового образа жизни и спорта, развитие межрелигиозного взаимодействия.

Проект "Российское движение школьников: территория самоуправления" поможет выявить лучшие практики молодежного менеджмента в общеобразовательных учреждениях. "Талантливых ребят надо поддерживать, помогать им самореализовываться, начиная со школы", — подчеркнул Кириенко.

Среди других программ – "Мой первый бизнес", "Бизнес-навигатор МСП", "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia), "Хочу делать добро", "Благодарю", "Я – профессионал". Все проекты представлены на сайте странавозможностей.рф.

Платформа "Россия – страна возможностей" создана по инициативе президента России, высказавшего идею запустить работающие социальные лифты. Она включает в себя десять отдельных проектов, которые помогут активной молодежи расширить горизонты профессионального развития, получить материальные и нематериальные стимулы для реализации разнообразных идей. "Страна возможностей" — долгосрочный проект, участвовать в нем может любой гражданин России.

Организаторами проектов выступили крупнейшие государственные образовательные и независимые общественные структуры (в том числе, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова "Росмолодежь", РДШ, Рыбаков Фонд, Благотворительный Фонд "Капитаны" и др.) при поддержке Администрации президента России.