Кириенко назвал вакансии в Кремле, на которые можно попасть по конкурсу

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Администрация президента открывает ряд вакансий, в том числе и на должности "серьезного уровня", на которые можно будет через попасть открытый конкурс, сообщил журналистам первый замглавы Сергей Кириенко в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

"У нас пройдет целый ряд конкурсов на должности. В частности, мы в администрации президента уже подобрали некоторое количество вакантных должностей, на которые мы хотим подобрать (людей) на открытом конкурсе. Серьезного уровня (вакансии): например, в управлении внутренней политики, отдельных должностей директора департамента", — сказал Кириенко.

Он также сообщил, что, в частности, министр экономического развития Максим Орешкин может подобрать себе заместителя министра и трех директоров департаментов.