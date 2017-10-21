Бюджет Ленобласти представил робот-чиновник

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Проект бюджета Ленинградской области на 2018 год выучил и передал в законодательное собрание антропоморфный робот. Видео выступления необычного "чиновника" опубликовал на своем YouTube-канале глава региона Александр Дрозденко.

Робот не просто запомнил все данные по проекту бюджета, но и смог ответить на уточняющие вопросы.

Как следует из описания ролика, андроида собрали в лаборатории университета ИТМО. Его лицо сделано из конструктора, волосы – из проводов.

Паблик "ТОК" в социальной сети "ВКонтакте" выпустил пародийный видеоролик "Бегущий по Ленобласти".