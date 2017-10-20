Правительство внесло в Госдуму проект внедрения "народных инспекторов"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому административные наказания за отдельные нарушения правил ПДД будут выноситься без составления протокола при условии самостоятельного фиксирования нарушения на видео. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в пятницу.

"Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения. Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт "народного инспектора", — говорится в документе.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября 2017 года.