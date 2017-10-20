В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В России с двадцатого октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ будет регулировать деятельность сотрудников Госавтоинспекции. В частности, в соответствии с новыми правилами, сотрудники ГАИ не будут отбирать права сразу на месте нарушения правил дорожного движения. Теперь нарушители должны самостоятельно сдать водительское удостоверение в подразделения ГИБДД в течение трех дней. Документ также устанавливает, что сотрудники ГИБДД обязаны будут отвезти водителя из лаборатории обратно к машине, если медосвидетельствование показало, что он трезв.

Кроме того, новый регламент не запрещает съемку сотрудников полиции, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" в связи с тем, что патрульная машина, как поясняется в документе, должна быть хорошо видна участникам дорожного движения.

Также новый регламент определяет, что сотрудники ДПС должны быть вежливыми в общении с водителями, воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Новый регламент также закрепил порядок оформления Европротокола.

Ранее в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.