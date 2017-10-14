В России вступили в силу новые правила получения водительских прав

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. C 14 октября в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает сайт Госавтоинспекции.

Согласно новому регламенту, человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Изменения произошли и в практической части экзамена. В случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", также для сдающих на категорию А стало обязательным упражнение "скоростное маневрирование".

Как сообщает "Коммерсант", кандидатов в водители тоже ожидают новшества. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток включения передачи регламентировано не было. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины.

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях – при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.

Ранее стало известно, что в столичных МФЦ 14 октября можно будет обменять водительское удостоверение.