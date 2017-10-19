Глава Alibaba заявил, что Москва становится чище, несмотря на число машин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Президент китайской компании Alibaba Group Джек Ма рассказал, что предыдущие три дня гулял по Москве: российская столица показалась ему чище, чем прежде.

Во вторник Джек Ма принял участие в пленарной сессии форума "Открытые инновации" в Сколково.

"Сейчас я провел три дня в Москве, я гулял по городу, я вижу, что город становится более чистым, хотя там, конечно, становится больше машин, но тем не менее", — сказал Ма, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

Итоговая сессия клуба "Валдай". Ключевые заявления >>