Путин заявил, что российское образование не должно превращаться в конвейер

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России во многом себя оправдал, но возникает и много проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас много споров. Действительно, этот способ выявления знаний (ЕГЭ) себя во многом оправдал, но много и проблем возникает", — сказал российский лидер, выступая в ходе заключительной дискуссии заседания клуба "Валдай".

Путин отметил, что "всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества", оно не должно быть "конвейерным".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>