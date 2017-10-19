В Петербурге по примеру Москвы могут ввести проездные в виде браслетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Правительство Петербурга рассматривает возможность внедрения в 2018 году браслетов с чипом электронного проездного билета "Подорожник" в том случае, если их тестирование окажется успешным, сообщил в четверг РИА Новости представитель городского госучреждения "Организатор перевозок", которое осуществляет управление и контроль на пассажирском транспорте.

В Москве в октябре поступила в продажу первая партия силиконовых браслетов со встроенной картой "Тройка" для оплаты проезда в метро, на МЦК и в наземном транспорте. Эта партия в количестве 500 штук была распродана за 3,5 часа, до конца октября ожидается поступление новой.

"С соответствующим предложением к нам обратилась компания, реализующая аналогичный проект в Москве. Возможность внедрения браслетов (с чипом "Подорожника" — ред.) сейчас прорабатывается… Если они будут внедряться, то в середине 2018 года, при условии, что предварительное тестирование окажется успешным", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил сроки начала тестирования, а также возможную себестоимость производства браслетов со встроенным электронным билетом на проезд, сославшись на то, что этот показатель во многом зависит от объема пилотной партии браслетов. "Надо будет оценить рынок", — отметил представитель предприятия.