Яровая предложила прокуратуре вести "реестр педофилов"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила возложить обязанность вести "реестр педофилов" на прокуратуру, так как именно этот орган обладает необходимой информацией по советующим уголовным делам.

Летом этого года уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в связи с инцидентом с участием "воспитателя-педофила" в Подмосковье заявила о несовершенстве системы отбора персонала в детские лагеря и выступила за внедрение в стране "реестра педофилов" и пожизненного контроля за совершившими такие деяния.

"Вопрос, кто бы мог его вести? Если у нас будет налажена новая система статистического учета, которая будет персонализировать, что называется, и жертву и преступника, то такой список… прокуратура могла бы вести такой реестр на основании данных, которые собирают. И тогда у нас министерство труда могло бы получать эту информацию. Потому что это нужно возложить на тот орган, который располагает этой информацией", — заявила Яровая в четверг в ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

Парламентарий с сожалением отметила, что сегодня нет понимания того, "кто у нас лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления сексуального характера, и чем они занимаются после истечения срока" наказания.