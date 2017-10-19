В Госдуму внесли законопроект об обжаловании штрафов через сайт госуслуг

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который дает россиянам право обжаловать вынесенные им постановления о штрафах на основании данных фото- и видеофиксации через сайт госуслуг, сообщает пресс-служба партии.

"Законопроектом предлагается дать гражданам же (право) подавать жалобы на постановления о штрафах также в форме электронного документа через портал госуслуг. Сейчас такой возможности нет, и это не совсем справедливо", — цитирует пресс-служба председателя партии Сергея Миронова.

Депутат пояснил, что речь идет об упрощении обжалования постановлений об административных правонарушениях. В частности, такая возможность, по его мнению, будет особенно актуальна для автомобилистов, которым выписывают штрафы на основании данных с видеокамер на дорогах.

"Далеко не всегда эти штрафы правомерны, ведь техника тоже сбоит", — пояснил лидер эсеров.