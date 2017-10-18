Симоньян — о работе RT в США: никуда мы не денемся

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Телеканал RT никуда не денется, несмотря на попытки придать телеканалу статус иноагента в США, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

На встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Симоньян отметила, что сегодня RT "должны были объявить иноагентом в США, что может ограничить возможности для работы".

"Сейчас наши юристы предпринимают все, чтобы этого не случилось. Я, к сожалению, не обо всем могу говорить по юридическим причинам. Мы, конечно, никуда не денемся. Что нас не убивает, делает нас сильнее", — сказала она.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД России и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.