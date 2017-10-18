Первый частный трамвай "Чижик" выйдет на маршрут в Петербурге в конце года

Трамвай Чижик, предназначенный для первой частной трамвайной линии в Санкт-Петербурге, на выставке в рамках форума SmartTRANSPORT

Трамвай Чижик, предназначенный для первой частной трамвайной линии в Санкт-Петербурге, на выставке в рамках форума SmartTRANSPORT

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Первый в Санкт-Петербурге частный трамвай "Чижик" выйдет на маршрут в конце 2017 года, сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития "Группы ЛСР" Олег Лобзев.

"Работа начнется до конца года. Возможность движения в тестовом режиме будет в ноябре", — сказал он.

По данным пресс-службы компании, первые шесть составов будут поставлены до 1 ноября текущего года. Договор на поставку данных трамваев подписан между компанией "Штадлер" и ООО "ЛСР-Строй" (входит в "Группу ЛСР", которая является участником концессии и генеральным подрядчиком проекта по созданию и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе).

Уникальный дизайн и компоновка вагона разрабатывались индивидуально под требования технического задания в рамках концессионного проекта создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На сегодняшний день "Чижик" является самым длинным среди стран СНГ трехсекционным трамвайным вагоном. Его отличительными чертами стали нестандартная длина в 33,45 метра, наличие двух кабин управления, внушительная вместимость до 376 пассажиров, системы кондиционирования салона и кабины водителя, подсчета пассажиров, видеонаблюдения и информирования.

Трехсекционный трамвай с низким уровнем пола и пятью двустворчатыми дверьми по обе стороны облегчает посадку-высадку пассажиров. Поворотные тележки с двухступенчатым подрессориванием обеспечивают тихую и комфортабельную поездку. В салоне предусмотрены две площадки для детских колясок и инвалидных кресел.

Всего на линиях будут курсировать 23 комфортабельных вагона. Весь проект модернизации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга планируется завершить до конца 2018 года.