Жириновский предложил отменить новогодние каникулы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные дни отпуска вместо новогодних праздников, чтобы россияне не злоупотребляли алкоголем.

"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать", — заявил Жириновский журналистам в среду.

По мнению политика, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как "что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой".

"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует. Общие праздники — только три: 1 января, 9 мая и 12 (июня)", — пояснил он.

Ранее правительство РФ утвердило календарь выходных на следующий год: россиян ждут десятидневные "каникулы" с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.