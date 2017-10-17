МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения поддержало запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабинета министров на поправки в антитабачный закон.

В настоящее время проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре.

В России на данный момент действует "антитабачный" закон, принятый в 2013 году. Согласно нему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Россия планирует дальнейшее поэтапное повышение табачных акцизов. "Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением", — сказала она.