Исследователи рассказали, о чем люди врут на сайтах знакомств

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" провела исследование, в ходе которого стало известно, о чем чаще всего врут посетители сайтов знакомств, сообщает RT.
Участники исследования отметили, что сталкивались с фальшивыми фотографиями в анкетах и "махинациях" с возрастом.
Также аудитория сайтов знакомств врет о профессии, материальном положении и сексуальных предпочтениях.
Ранее стало известно, что ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм, позволяющий определять сексуальную ориентацию человека по его фотографии. По словам создателей программы, точность определения ориентации по одной фотографии достигает 81% для мужчин и 74% для женщин.