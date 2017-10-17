Исследователи рассказали, о чем люди врут на сайтах знакомств

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" провела исследование, в ходе которого стало известно, о чем чаще всего врут посетители сайтов знакомств, сообщает RT.

Свыше половины опрошенных – 57 процентов – признались, что публиковали о себе недостоверную информацию. На такой шаг их толкало желание впечатлить собеседника или собеседницу. В качестве мотива называется также стремление уличить существующего партнера в измене.

Участники исследования отметили, что сталкивались с фальшивыми фотографиями в анкетах и "махинациях" с возрастом.

Также аудитория сайтов знакомств врет о профессии, материальном положении и сексуальных предпочтениях.

Ранее стало известно, что ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм, позволяющий определять сексуальную ориентацию человека по его фотографии. По словам создателей программы, точность определения ориентации по одной фотографии достигает 81% для мужчин и 74% для женщин.