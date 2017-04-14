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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

05:0114.04.2017
03110
Мужчина со смартфоном
© Fotolia/ afxhome

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Психологи советуют поручить выбор фотографии для профиля на сайтах знакомств, в Facebook или любой другой соцсети полному незнакомцу, что может повысить вашу привлекательность в несколько раз,  говорится в статье, опубликованной в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

"Как известно, у нас появляются представления о характере и личных качествах незнакомых нам людей уже через долю секунды после того, как мы видим их фотографию, что влияет на карьерные или романтические перспективы обладателя этого лица. Поэтому наше исследование имеет вполне реальное практическое применение – хотите быть популярным и выглядеть идеально в сети, попросите кого-то другого выбрать фотографию", — заявил Дэвид Уайт (David White) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Идея провести такое исследование возникла у ученых после того, как они заметили, что их коллеги проводили много времени, выбирая "серьезную" фотографию для профиля в LinkedIn, и смешную карточку для Facebook или сайта знакомств. Во многих случаях, как казалось исследователям, их выбор был неудачным, и они решили помочь коллегам, проверив то, кто лучше выбирает фотографии – изображенный на них человек или незнакомые ему люди.

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Elnur
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Руководствуясь этой идеей, ученые набрали группу добровольцев, 102 студента университета, и попросили их принести с собой или прислать 12 случайных фотографий. Каждый студент должен был представить, что он регистрируется на сайте знакомств, в Facebook или в социальной сети для профессионалов, и выбрать две фотографии – самую удачную и неудачную – для профилей в этих сетях.

После этого ученые просили их просмотреть 12 фотографий незнакомых им студентов, участвующих в этом эксперименте, и оценить их привлекательность, профессиональность и солидность по семибалльной шкале, и выбрать самые удачные, на их взгляд, фотографии. В результате этого каждая фотография всех студентов была оценена как ими самими, так и незнакомыми им людьми.

Сравнив полученные таким образом оценки, ученые пришли к выводу, что лучше доверить эту процедуру постороннему человеку – в среднем, у них получалось выбирать гораздо более удачные фотографии для всех трех типов соцсетей, чем у самих искателей счастья или работы.

Молодая пара в кровати
© Fotolia/ Artem Furman
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К примеру, фотографии для Facebook, выбранные незнакомцами, в среднем были примерно в два раза более популярными, чем собственный выбор студентов, а фотографии для сети знакомств – в 5-6 раз более привлекательными. Чуть меньше эта закономерность проявлялась при выборе "серьезных" фотографий – здесь превосходство "чужого мнения" было почти незаметным.

Что интересно, это отставание не было связано с неспособностью студентов подбирать снимки под конкретные цели – они всегда выбирали подходящую, но не самую лучшую фотографию.  Уайт и его коллеги не знают, почему люди не способны выбрать идеальную фотокарточку самих себя, но легко делают это для незнакомцев, но планируют раскрыть эту тайну в ходе последующих, более масштабных экспериментов в глобальной сети.

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