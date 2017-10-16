От слов к делу: суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские власти перешли от предупреждений к действиям: мессенджер Telegram за отказ от предоставления ФСБ информации для декодирования сообщений был оштрафован судом в размере 800 тысяч рублей.

Соответствующее административное правонарушение было установлено мировым судом №383 Мещанского района Москвы. В сентябре основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении антитеррористического "закона Яровой", который, по его словам, мог бы стать основанием для судебных процессов.

Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

Согласно КоАП, за такое правонарушение предполагается штраф от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Подобные штрафы могут выписываться до бесконечности, в крайнем случае, мессенджер может быть заблокирован, пояснил РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Основатель Telegram Павел Дуров позднее заявил, что требования ФСБ технически нереализуемы, и к тому же противоречат Конституции РФ. "Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

В течение пары дней бизнесмен намерен собрать команду юристов, которая займется "этим делом".

Низкие перспективы обжалования

По мнению адвоката Евгения Лазарева из коллегии адвокатов "ГРАД", компании будет достаточно сложно отменить штраф в вышестоящей инстанции, и заявления о нарушении ФСБ Конституции не будут иметь правового значения в суде.

Юристам Дурова надо будет доказать либо отсутствие у Telegram технической возможности предоставить запрошенную информацию, либо наличие формальных нарушений, допущенных ФСБ по процедуре запроса информации, пояснил он РИА Новости.

"Если юристам Telegram удастся найти какие-либо зацепки в указанных блоках, то они могут надеяться на положительный результат. В противном случае перспективы судебного обжалования низкие. Политические мотивы, которыми могла руководствоваться компания — несогласие с действующим законодательством, возможное нарушение Конституции РФ и т.д., — не будут иметь правового значения", — добавил адвокат.

Дуров будет вынужден сотрудничать

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Отраслевые эксперты считают, что отказ мессенджера от сотрудничества с властями РФ — это своего рода пиар. И, в конце концов, администрация Telegram начнет взаимодействовать с правоохранительными органами так же, как и в ситуации с Роскомнадзором.

По мнению Щельцина, сумма штрафа гораздо меньше, чем эффект от запланированной PR-кампании мессенджера, которая идет вслед за обнародованием штрафа.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко, в свою очередь, считает, что ситуация вокруг Telegram возможно является подготовкой Дурова к продаже этого актива. При этом он уверен, что сотрудничество мессенджера с властями РФ неизбежно.

"Я не вижу ни в дальнейшей, ни в ближайшей перспективе компаний, которые бы работали на территории определенной страны без сотрудничества с этими территориями", — заявил Клименко РИА Новости.

"Все равно все транснациональные корпорации будут сотрудничать, все станут Skype или Microsoft, который сдает коды", — подчеркнул советник президента.