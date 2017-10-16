В российской исламской общине предупредили о риске радикализации мигрантов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман (ДСМ) России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил об опасности радикализации проживающих в РФ мигрантов из Таджикистана из-за новой террористической группировки, которая формируется на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

"Мы, к сожалению, наблюдаем радикализацию наших мигрантов. Есть ряд причин, в том числе, конечно, и вербовка граждан (экстремистами — ред.). Это очень уязвимая масса", — сказал Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в понедельник.

По его словам, в этой связи у ДСМ налажена очень серьезная работа с Узбекистаном: с муфтиятом этой страны подписано соглашение о сотрудничестве, и узбекская сторона занимается профилактикой экстремизма и терроризма среди соотечественников. Республика Таджикистан, признал Крганов, представляет собой "другую противоположность".

"У нас много мигрантов из этой республики. Сейчас на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана создается новая большая экстремистская группировка численностью в несколько тысяч человек под названием "Хорасан". С учетом того, что границы Таджикистана и Афганистана очень хрупкие, есть опасность того, чтобы не произошла смычка этих экстремистов с большой частью таджиков, которые проживают в Российской Федерации. И здесь мы пытаемся выйти и на муфтият Таджикистана, и на другие структуры", — отметил муфтий.

К сожалению, добавил он, пока российские мусульмане не встречают от таджикской стороны должного понимания в данном вопросе: "оно не то, которое требуется".

"Здесь нужно вести работу, и в этом, в первую очередь, должны быть заинтересованы они сами (таджикская сторона — ред.). Мы не заинтересованы в радикализации мигрантов, поскольку это, в первую очередь, безопасность нашей страны, но и они тоже должны это понимать. И национальные организации, посольства, которые у нас представлены, должны работать здесь более конкретно. Пока мы этой работы не видим", — констатировал Крганов.

Он не исключает, что группировка "Хорасан"* может прийти на смену террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.