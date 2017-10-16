Клименко считает, что Дуров может продать Telegram

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что ситуация вокруг Telegram возможно является подготовкой владельца мессенджера Павла Дурова к продаже этого актива.

Громкая история вокруг мессенджера развивается на протяжении длительного времени. Ранее Telegram после специальных обращений главы Роскомнадзора предоставил необходимые документы в ведомство.

В понедельник Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за непредоставление данных в ФСБ.

"Павел, например, сотрудничает с Индонезией, возможно, это его личное отношение к правоохранительным органам РФ, а, возможно, предпродажная подготовка", — сказал Клименко в интервью РИА Новости.

"Он один раз это проделал", — добавил советник президента.

Павел Дуров — российский программист, один из создателей социальной сети "ВКонтакте". В январе 2014 года стало известно, что он продал свою долю (12%) в социальной сети гендиректору "Мегафона" и совладельцу холдинга ЮТВ Ивану Таврину. В апреле 2014 года, по сообщениям СМИ, владельцы социальной сети уволили Дурова с поста генерального директора, удовлетворив его заявление, поданное ранее. Сам Дуров законность отставки не признал. В конце апреля 2014 года он сообщил, что покинул Россию и не собирается возвращаться.