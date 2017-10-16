Фестиваль в Сочи собирает больше студентов, чем ожидалось

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи собирает около 25 тысяч студентов вместо ожидавшихся ранее 20 тысяч, на мероприятие приглашена и молодежь с Украины, заявил журналистам первый заместитель главы администрации президента, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
"Конечно", — сказал Кириенко, отвечая на вопрос, приглашены и приехали ли на фестиваль студенты с Украины. "Знаете, это же Всемирный фестиваль молодежи. Поэтому когда начинаются разговоры, позвали ли того или другого, я считаю, что это полная чушь. Поэтому у нас приглашены все страны", — добавил он.
По его словам, организаторы вместе с федерацией демократической молодежи приняли решение, "не оставлять за бортом" тех, кто "в каких-то списках не записаны". "Мы приняли решение размещать всех, добрали гостиницы, добрали продуктов питания, расширили время на обеды и ужины, чтобы приехали люди. У них должна быть такая возможность", — рассказал председатель оргкомитета.
"Поэтому все страны приглашены. И вы знаете, что нас уже 186 стран при том, что в ООН их 183. Уже добирать практически нечего", — подытожил он.
МИА является партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.