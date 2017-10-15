Путин предложил подумать над переработкой традиционных источников энергии

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Сегодня нужно думать над традиционными источниками энергии, уголь можно перерабатывать до экологически чистого состояния, но это требует определенных затрат, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который стартовал в Сочи.

"На сегодняшний день в общей генерации уголь все-таки на первом месте. Некоторые считают, что уголь сейчас стал чуть пониже, чем топочный мазут и газ. Но на мой взгляд все-таки превышает. Нужно думать и над этими традиционными источниками энергии. Потому что и уголь можно перерабатывать до такого состояния, что он будет экологически чистый. Правда, это требует определенных денег. Но все требует определенных денег. По мере усовершенствования, по мере применения исследований на практике все это ведет к удешевлению и возможности более широкого использования", — сказал Путин.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России третий раз. Основные мероприятия пройдут в Сочи, с 15 по 22 октября.