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Общество

Церемонию открытия Фестиваля молодежи прервало предложение руки и сердца

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (48)
20:3115.10.2017
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Церемонию открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прервало предложение руки и сердца, сообщает "Россия 24".

Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Сочи началась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

Во время церемонии открытия на сцене появился молодой человек в красном костюме, представившийся как Гоша из Владикавказа. "Где-то в зале сидит моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза. Кристина, смотри, я здесь, видишь, на что я способен", — сказал он со сцены.

Когда девушка вышла на сцену, молодой человек встал на колено и сделал ей предложение, на которое та ответила согласием.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов соберет свыше 20 тысяч участников из более чем 180 стран. Фестиваль открылся в Сочи в воскресенье, его мероприятия завершатся 22 октября.

Карнавал по-московски. В столице открылся Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Фестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Шествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.Участник карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, участник и автор знаменитого репортажа ВФМС 1957 года, на шествии ВФМС в Лужниках. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРоссия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Россия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМеждународный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Международный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.
/

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Vasiliy Vasechkin
А нормальных братьев украинцев не выпустили из Украины их небратья вукраинцы на "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов".
20:48
15.10.2017
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Larisa.vanik
Это предложение действительно запомнится на долгие годы не только "виновникам торжества",но и всем людям!
20:46
15.10.2017
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