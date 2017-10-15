СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Государство должно вкладывать ресурсы в здравоохранение и образование, при этом необходимо подумать, как и в каком объеме нужно оказывать медицинскую помощь бесплатно, а где – с привлечением софинансирования, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Чрезвычайно важные вещи, одно из основных направлений, куда в современном мире должны вкладываться ресурсы государства – это здравоохранение и образование, конечно. Здравоохранение и образование даже трудно разделить, что важнее. Поскольку жизнь человеческая бесценна, то, наверно, все-таки здравоохранение где-то выше других направлений деятельности сегодняшнего дня", — сказал Путин.

Он отметил, что организация отрасли здравоохранения должна действовать так, чтобы человек понимал и свою собственную ответственность за здоровье.

"Нужно думать о том, где государство обязано точно, абсолютно совершенно, обязано в каких сегментах, в каком объеме, по каким направлениям оказывать помощь бесплатно, где возможно какое-то софинансироание", — сказал президент.

Он напомнил, что в США до сих пор идут споры по поводу того, как в стране организовать систему здравоохранения, и должно ли государство целиком платить за медицинскую страховку граждан.

"На мой взгляд, конечно, нужно организовать таким образом, чтобы каждый человек имел доступ к услугам здравоохранения, к этой сфере здравоохранения", — сказал Путин.

По его мнению, для решения этой проблемы также необходимо объединить усилия со специалистами в области права и экономики.