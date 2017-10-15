Для очистки океана от пластика необходимы льготные условия, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 15 окт – РИА Новости. Надо создавать льготные условия для очистки океана от пластика, стоит над этим подумать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В ходе общения эколог из Индии Афроз Шах рассказал президенту о своей кампании по сбору мусора в своей стране, в том числе в океане, обратив внимание Путина на экологическую проблему.

"Можно думать о том, чтобы создавать определенные льготные условия для очистки океана от этих проблем (пластика – ред.). Это очень серьезный вопрос", — сказал Путин.

Он отметил, что пластик в океане является большой проблемой, это меняет температурный режим в океане, вопрос требует юридического решения на мировом уровне.

"Это реально очень большая проблема в океане – пластик. Эти пластиковые бутылки в океане уже составляют целые острова, это, по сути, даже меняет, как специалисты считают, температурный режим в океане и создает реальные проблемы экологического характера глобального уровня. Это серьезный вопрос, который требует юридического решения как на глобальном, международном уровне, так и в страновом измерении", — добавил российский президент.

Путин подчеркнул, что в лице премьер-министра Индии Нарендры Моди, который, по словам российского лидера, также озабочен проблемами окружающей среды, можно найти союзника.

Президент РФ отметил, что эта "нарастающая" проблема не такая простая для решения. "Поскольку решения проблем экологии, перехода на наиболее оправдывающие себя технологии — не такие простые, потому что требуют дополнительных капиталовложений, связанных с новыми технологиями", — сказал Путин, добавив, что не у всех стран с развивающимися экономиками такие средства есть.

"Нужно заставлять промышленность переходить на эти новые технологии", — сказал он.

Российский лидер отметил, что будущее за прогрессом, за современными технологиями.