Скворцова назвала фестиваль в Сочи панацеей от селфи-зависимости

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС) может стать панацеей от селфи-зависимости, так как фестиваль даёт много возможностей для общения.

Скворцова, которая ранее назвала стремление делать селфи проявлением эгоцентризма, на вопрос журналистов, видит ли она в ВФМС панацею от зависимости для таких эгоцентриков, ответила: "Мне так кажется".

"На самом деле, здесь прекрасная площадка для общения, причем, как в старые времена, идёт такое братание между представителями разных стран, разных специальностей", — добавила Скворцова.

Она также отметила, что на площадке фестиваля царит настроение необыкновенного подъёма, радости и ощущение того, что в мире будет все хорошо.

В воскресенье глава Минздрава осмотрела медпункты XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и встретилась с волонтёрами-медиками.