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Общество

Участникам Всемирного фестиваля молодежи устроят турнир по поиску янтаря

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (34)
15:1015.10.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КАЛИНИНГРАД, 15 окт — РИА Новости. Участники всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которые приехали в Калининградскую область, попробуют свои силы в чемпионате по поиску янтаря на побережье Балтийского моря, рассказала РИА Новости руководитель регионального пресс-центра ВФМС Дарина Артеменко.

Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Россию с любовью: Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Калининградская область принимает 200 иностранных участников из 67 стран, среди которых США, Индия, Бельгия, Иран, Сербия и другие. Кроме них в региональном этапе фестиваля участвуют около 100 калининградских молодых людей, которые не смогли представить регион на фестивале в Сочи.

"Наши иностранные гости примут участие в турнире по поиску янтаря на побережье Балтийского моря на Куршской косе, весь янтарь, который они найдут, они смогут забрать с собой. А в понедельник на вечернем мероприятии они смогут сделать из найденных янтариков какие-нибудь поделки, аппликации себе на память", — рассказала собеседница агентства.

Она рассказала, что участники фестиваля прибыли в регион в субботу. Они осмотрели достопримечательности региона, проехали на мотоциклах по центральным улицам Калининграда с флагами стран-участниц фестиваля. Мотопробег завершился у мемориала 1200 воинам-гвардейцам, где гости возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

В понедельник иностранные участники посетят несколько передовых образовательных организаций области, ознакомятся с особенностями российского образования, пообщаться с молодыми учеными. После чего на дискуссионной площадке гости пообщаются с экспертами на политические и экономические темы.

Ожидается, что в понедельник участники оставят свой след в регионе в виде символической яблоневой аллеи дружбы, которую высадят возле здания регионального телецентра. Вторая группа участников под руководством врио заместителя председателя правительства-министра спорта региона, олимпийской чемпионки Натальи Ищенко попробует свои силы в эстафете с элементами ГТО.

Итоги трехдневного пребывания иностранных студентов в самом западном российском регионе подведут в понедельник вечером в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Отправятся в Сочи иностранные участники, чтобы присоединиться к Всемирному фестивалю, уже во вторник.

Карнавал по-московски. В столице открылся Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Шествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.Участник карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, участник и автор знаменитого репортажа ВФМС 1957 года, на шествии ВФМС в Лужниках. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРоссия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Россия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМеждународный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Международный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.
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Сейчас в Сочи находятся уже около 100 калининградских молодых людей, которые прошли жесткий отбор. Тех, кто не прошли отбор, но хорошо себя проявили, пригласили поучаствовать вместе с иностранными гостями в региональном этапе. Кроме того, в Сочи сейчас работают около 40 волонтеров.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) пройдут с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Более 1,5 тысячи иностранных участников посетят 15 регионов РФ и получат возможность увидеть страну от Калининграда до Владивостока.

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