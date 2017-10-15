Участникам Всемирного фестиваля молодежи устроят турнир по поиску янтаря

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

КАЛИНИНГРАД, 15 окт — РИА Новости. Участники всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которые приехали в Калининградскую область, попробуют свои силы в чемпионате по поиску янтаря на побережье Балтийского моря, рассказала РИА Новости руководитель регионального пресс-центра ВФМС Дарина Артеменко.

Калининградская область принимает 200 иностранных участников из 67 стран, среди которых США, Индия, Бельгия, Иран, Сербия и другие. Кроме них в региональном этапе фестиваля участвуют около 100 калининградских молодых людей, которые не смогли представить регион на фестивале в Сочи.

"Наши иностранные гости примут участие в турнире по поиску янтаря на побережье Балтийского моря на Куршской косе, весь янтарь, который они найдут, они смогут забрать с собой. А в понедельник на вечернем мероприятии они смогут сделать из найденных янтариков какие-нибудь поделки, аппликации себе на память", — рассказала собеседница агентства.

Она рассказала, что участники фестиваля прибыли в регион в субботу. Они осмотрели достопримечательности региона, проехали на мотоциклах по центральным улицам Калининграда с флагами стран-участниц фестиваля. Мотопробег завершился у мемориала 1200 воинам-гвардейцам, где гости возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В понедельник иностранные участники посетят несколько передовых образовательных организаций области, ознакомятся с особенностями российского образования, пообщаться с молодыми учеными. После чего на дискуссионной площадке гости пообщаются с экспертами на политические и экономические темы.

Ожидается, что в понедельник участники оставят свой след в регионе в виде символической яблоневой аллеи дружбы, которую высадят возле здания регионального телецентра. Вторая группа участников под руководством врио заместителя председателя правительства-министра спорта региона, олимпийской чемпионки Натальи Ищенко попробует свои силы в эстафете с элементами ГТО.

Итоги трехдневного пребывания иностранных студентов в самом западном российском регионе подведут в понедельник вечером в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Отправятся в Сочи иностранные участники, чтобы присоединиться к Всемирному фестивалю, уже во вторник.

Сейчас в Сочи находятся уже около 100 калининградских молодых людей, которые прошли жесткий отбор. Тех, кто не прошли отбор, но хорошо себя проявили, пригласили поучаствовать вместе с иностранными гостями в региональном этапе. Кроме того, в Сочи сейчас работают около 40 волонтеров.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) пройдут с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Более 1,5 тысячи иностранных участников посетят 15 регионов РФ и получат возможность увидеть страну от Калининграда до Владивостока.

Другие новости региона читайте здесь >>