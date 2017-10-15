Скворцова отметила важность профилактики инсульта

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Инсульт "молодеет", от него страдают даже 20-летние, и важно уделять внимание профилактике этого заболевания, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Инсульт "молодеет", если раньше казуистикой были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии в возрасте до 40-45 лет, сейчас, к сожалению, и 20-летние, и 30-летние иногда имеют эту тяжёлую катастрофу", — сказала Скворцова, которая осмотрела медпункты XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и встретилась с волонтерами-медиками.

По ее словам, при инсульте так называемое терапевтическое окно, при котором возможно оказать помощь пострадавшему, составляет всего 4,5 часа. Главное, отметила министр, верно диагностировать первые симптомы.

"Вы молодцы, что обращаете внимание на профилактику, это в большинстве случаев терапевтируемое состояние", — обратилась к волонтерам-медикам Скворцова.