Путин поздравил сотрудников выставки "Алмазный фонд" с юбилеем

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов выставки "Алмазный фонд" с ее 50-летием и отметил ее успех у гостей из России и зарубежья, текст размещен на сайте Кремля.

"Открывшаяся в 1967 году на территории Московского Кремля, выставка стала одним из крупнейших в мире собраний уникальных самородков драгоценных металлов и камней, а также шедевров ювелирного искусства. Все прошедшие годы гости из России и зарубежных государств с восторгом и восхищением любуются нашими национальными реликвиями, имеющими огромную историческую, художественную, научную ценность", — говорится в поздравлении.

По словам президента, такой успех – заслуга многих поколений сотрудников выставки и Гохрана России, которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества, уделяют неустанное внимание серьёзной исследовательской, просветительской работе, искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна.

Глава государства выразил уверенность, что высокие профессиональные качества и безграничная преданность делу позволят сотрудникам выставки и впредь деятельно трудиться на благо России. Путин пожелал им новых творческих достижений и всего самого доброго.