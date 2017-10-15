Путин поздравил сотрудников выставки "Алмазный фонд" с юбилеем

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов выставки "Алмазный фонд" с ее 50-летием и отметил ее успех у гостей из России и зарубежья, текст размещен на сайте Кремля.
По словам президента, такой успех – заслуга многих поколений сотрудников выставки и Гохрана России, которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества, уделяют неустанное внимание серьёзной исследовательской, просветительской работе, искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна.
Глава государства выразил уверенность, что высокие профессиональные качества и безграничная преданность делу позволят сотрудникам выставки и впредь деятельно трудиться на благо России. Путин пожелал им новых творческих достижений и всего самого доброго.