МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе, по данным Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ЕCDC), 20 стран региона уведомили о 2873 подтвержденных случаях заболевания за последние 16 месяцев.

"Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года ЕCDC, в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А… Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг ECDC по данной стране показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно сообщению, наибольшее количество случаев гепатита А в этих 20 странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами (MSM). В данном контексте, наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM. Вместе с тем, в некоторых странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает, что негативно сказаться на профилактике заболевания.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.