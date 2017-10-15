МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе, по данным Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ЕCDC), 20 стран региона уведомили о 2873 подтвержденных случаях заболевания за последние 16 месяцев.
Отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг ECDC по данной стране показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Согласно сообщению, наибольшее количество случаев гепатита А в этих 20 странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами (MSM). В данном контексте, наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM. Вместе с тем, в некоторых странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает, что негативно сказаться на профилактике заболевания.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.