Молодежь без стремлений: в России выросло поколение "сатори"

МОСКВА — ТОКИО, 15 окт — РИА Новости, Давид Нармания, Асука Токуяма. Молодежь, закончившая школу в 2010-х, совсем равнодушна к ценностям, двигавшим вперед их родителей. Они гораздо больше ценят собственный комфорт, не стремятся сделать карьеру, заработать материальные блага и не рвутся увидеть мир. Что движет сегодняшними двадцатилетними, чего они хотят и почему их называют "поколением сатори" — в материале РИА Новости.

"Сатори" — просветленные подростки

Впервые о том, что это поколение коренным образом отличается от предыдущих, заговорили в 2010 году в Японии. Тогда бывший журналист газеты "Никкей" Таку Ямаока в опубликованной в 2010 году книге "Молодежь, которая ничего не хочет" описал их так: "Они не ездят на машинах. Они не хотят брендовых вещей. Они не занимаются спортом. Они не пьют спиртные напитки. Они не путешествуют. Любовь им безразлична". За такими людьми закрепился термин "поколение сатори" — это слово можно перевести как "просветление", так называется один из видов медитативной практики.

Публикация от Fahma 📷 (@fahma3108) Окт 10 2017 в 6:19 PDT

Японская студентка Мисаки из частного токийского университета и ее ровесник из московского вуза Павел (имена изменены по просьбе спикеров) рассказали нам о том, как современная молодежь видит саму себя и свое будущее.

Они по-разному смотрят на свою карьеру. Если Мисаки намерена сразу же после выпуска устроиться в крупную компанию, чтобы не беспокоиться о заработке, то для Павла важно получать от работы удовольствие: "Я нигде не работал и не работаю. Сейчас я живу с родителями, они оплачивают мою учебу, в клубы я не хожу, потому что для меня в этом нет необходимости. У меня были подработки, один раз мне даже заплатили 17 тысяч рублей, но они год пролежали у меня — мне не на что было их потратить. Я понимаю, что мне придется рано или поздно создать семью, и тогда мне нужно будет ее обеспечивать, но пока у меня нет дела, от которого я бы "горел".

"Сатори" не разделяют идею о том, что настойчивость и старания — гарантия успеха. "Я много раз видел, как люди из моего окружения выкладывались по полной и оставались ни с чем, — рассказывает Павел. — Упорные усилия не гарантируют достойную награду". "С призывом "Надо стараться, и все получится" выступают те, кто не знал поражений, — считает Мисаки. — "Победители" и "проигравшие" — эти термины уже давно получили хождение в Японии. "Победители" — это те, кто, по мнению окружающих, сумел хорошо устроиться в жизни: у них есть деньги и уважение общества. У "проигравших" все наоборот".

Они не согласны с тем, что у поколения не хватает эмоций. "Дело не в недостатке страсти, а в избытке информации, — говорит Мисаки. — Она мешает нам понять, чего же мы хотим на самом деле, на что можем направить свой пыл. В результате наши страсти выгорают впустую".

Публикация от Fahma 📷 (@fahma3108) Окт 3 2017 в 11:02 PDT

Представление "сатори" о любви тоже отличается от взглядов их родителей. "Сейчас многие предпочитают не вступать в брак, считая, что дети и другие семейные заботы могут помешать карьере. Что думают юноши-студенты, я не знаю, но мои сокурсницы не ставят перед собой цель непременно выйти замуж. Это не значит, что они охладели к любви, скорее любовь утратила свое первостепенное значение", — считает японская девушка Мисаки.

У россиянина Павла к любви отношение схожее: "Мы расстались с моей последней девушкой, хотя я даже думал связать жизнь с этим человеком. Сейчас у меня нет времени и желания заводить серьезные отношения. Все предыдущие опыты заканчивались одинаково — мне это просто надоедало. Люди приходят и уходят — я спокойно к этому отношусь, вряд ли стал бы за кого-то бороться или же переживать и скучать".

Молодежи 2010-х не свойственен карго-культ. "Сегодня модных брендов так много, что стремление приобретать их с целью выделиться из общего фона потеряло всякий смысл, — рассказывает Мисаки. — Обладание чем-то необычным и нестандартным сегодня не повысит ваш статус". Павел добавляет: "Я не люблю людей, которые нарочито подчеркивают свой достаток. Как правило, за подобными понтами ничего нет".

© AP Photo / Koji Sasahara Японские девушки делают селфи в День совершеннолетия в Диснейленде Токио. 2011 год © AP Photo / Koji Sasahara Японские девушки делают селфи в День совершеннолетия в Диснейленде Токио. 2011 год

Еще одна отличительная черта "сатори" — самоизоляция, и важную роль в этом сыграл интернет. "Кто-то заходит в Сеть лишь для того, чтобы получить новую информацию, а общаться предпочитает при личной встрече, а для кого-то, наоборот, средством самовыражения стали социальные сети. Такие люди не сообщают аккаунт друзьям из реального мира, а свои мысли и чувства излагают письменно на страницах Сети, ведь в реальной жизни общаться они не умеют", — отмечает Мисаки. Крайняя степень добровольного одиночества, как и понятие "сатори", пришла в Россию также из Японии. Философия "хикикомори" — молодые люди месяцы, а иногда и годы проводят в добровольном заточении. Связь с внешним миром через интернет, еда на заказ, случайные заработки или выживание за счет помощи родственников — людям с такими привычками еще недавно ставили диагноз "клиническая депрессия". "В общении с друзьями я люблю говорить фразу "я — хикка", как бы объясняя большинство моих поступков, — рассказывает Павел. — Конечно, социопатии как заболевания у меня нет, но в каждой шутке есть доля шутки — я спокойный и закрытый человек, интроверт".

Поколение онлайн

Автор популярного среди российской молодежи эссе о "сатори" Юлия Степанова рассказала РИА Новости, что особое влияние на них оказала информационная революция: "Виртуальный образ стал не просто двойником реального прототипа, он стал самостоятельной единицей. Страницы и фотографии в соцсетях — это не детали, как одежда, паспорт или резюме, это целое — сложная структура, которая влияет на мнение о тебе не только в окружении сверстников, но, к примеру, на мнение работодателя".

Интернет открывает этому поколению массу возможностей. "Можно видеть другие страны, не покупая билет на самолет, общаться, не выходя из дома, получить возможность высказаться и делать это без какого-то особенного статуса в обществе", — рассказывает Юлия. "Сатори" существуют вне стран и границ, интернет и доступ к информации — вот что объединяет этих людей по всему миру.

Это поколение первым осознало, какое огромное влияние на реальную жизнь может оказывать виртуальная составляющая, считает Юлия. Вот что она сама говорит об этом: "Хочешь смотреть "My little pony" и писать фанфики или изучать жизнь амишей в Америке начала ХХ века — пожалуйста, занимайся. Не нужно прятаться — достаточно найти единомышленников. Можно даже не иметь денег для поездки, ты найдешь тех, кто достанет для тебя сведения на месте. Сатори — первые дети другого мира, который отрывается от реального и уходит в онлайн".

Усталость от чужой работы

Психолог Елена Турлина считает, что отнюдь не интернет может быть причиной таких особенностей молодого поколения: "Недавно проводились исследования, которые показали, что у московских подростков, которые по возрасту близки к "сатори", очень низкий уровень запросов. Они описывают свои карьерные ожидания фразой "лишь бы на жизнь хватило". Елена объясняет это тем, что их родители очень много времени проводили на работе, были заняты зарабатыванием денег, постоянно транслировали то, что они очень устали, что у них нет времени. "А интернет этим детям компенсировал социализацию", — добавляет психолог.

Она считает, что в России такое явление чаще встречается в мегаполисах: "В регионах молодежь больше старается выехать в крупные города — на родине у них нет такого количества развлечений, как в Москве или Петербурге, там у молодых людей больше амбиций".

У этого поколения другое представление о семейных ценностях: "Они хотят, чтобы их будущие семьи были счастливыми, но они не получили навыков, как правильно проявлять свои чувства, как правильно выстраивать отношения, чтобы снизить уровень конфликтности".

Сложно предсказать, что будет с этим поколением дальше: "Можно, конечно, попытаться построить прогноз, — говорит Елена, — я считаю, что отсутствие навыков семейной жизни выльется в рост числа разводов, ведь уже сейчас можно наблюдать большое количество семей, где один родитель, как правило, женщина. На нее накладывается необходимость много работать и у нее нет возможности уделять достаточно времени ребенку, получается замкнутый круг. Мужчины в этом поколении больше ориентированы на семью, чем мы привыкли, исходя из традиционных устоев общества, у них нет этой установки "мужчины-добытчика". Но им опять-таки не хватает умения строить отношения, а на профессиональную реализацию остается меньше времени".