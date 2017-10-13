Жириновский предложил построить мост от Чукотки до Аляски

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуться к идее строительства объекта, который соединит Чукотку с Аляской.

Лидеры думских фракций: Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") в четверг побывали на стройплощадке Крымского моста, где проходит установка автодорожной арки.

По итогам поездки рассказали журналистам о впечатлениях от увиденного. В частности, были отмечены талант инженерной русской мысли и масштабность проводимых работ, которые, по словам политиков, демонстрируют, что РФ может построить и мост, соединяющий Сахалин с Японией.

"Мы построим Сахалин — Япония, а в перспективе Чукотку с Аляской соединим", — сказал Жириновский.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил в сентябре, что Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина. По его словам, российская сторона готова начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина — это даст дополнительную возможность использовать железнодорожную инфраструктуру РФ, при этом Япония станет континентальной державой. После этого министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил, что они изучат перспективность этого предложения.