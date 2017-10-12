Лидеры думских фракций увидели установку арки Крымского моста

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Сергей Неверов посетили стройплощадку моста через Керченский пролив и стали свидетелями подъема пятитысячетонной арки на проектную высоту, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Гостям также показали, как формируют мостовые опоры, погружают сваи и монтируют металлоконструкции для пролетов. Лидеры думских фракций пообщались со строителями и расспросили их об особенностях масштабного инфраструктурного проекта.

"Здесь рождается новая промышленность, новая индустрия, новые инженеры. Такое раз в сто лет бывает. Это как Транссиб, как БАМ. Миллионы туристов будут ехать день и ночь, круглый год по этому мосту", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов отметил высокую сложность проекта и поблагодарил инженеров, строителей и конструкторов за достойную работу. "За два с половиной года построили то, что обычно даже на крупнейших стройках мира делается за пять лет", — сказал он.

Руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов также обратил внимание на уникальные разработки и технологии, которые применяются при строительстве моста. "И здорово, что это происходит только у нас", — добавил он.

"Крым теперь навсегда воссоединяется с Россией мостом. Как только арка будет установлена над фарватером, берега соединятся. Теперь понятно, что мост будет, хотя многие не верили. То, что сегодня происходит, это историческое событие", — подытожил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Морская операция по установке судоходных арочных пролетов – ключевой этап строительства моста. Железнодорожная арка была поднята на опоры в августе 2017 года.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.