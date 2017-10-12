Авиакомпания "Якутия" готова принимать стюардесс "ВИМ-Авиа"

ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости. Стюардессы "ВИМ-Авиа" могут устроиться на работу в авиакомпанию "Якутия", с 10 октября там объявлен конкурс по набору бортпроводников, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Авиакомпания "Якутия" как раз сейчас проводит отбор кандидатов на должности бортпроводников. На общих основаниях рассмотрим и резюме стюардесс "ВИМ-Авиа", если они готовы будут переехать в Якутск", — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте компании, заявки от кандидатов принимаются до 20 октября.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.