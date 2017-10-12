ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. "Уральские авиалинии" готовы трудоустроить сотрудников "ВИМ-Авиа", сообщила в четверг РИА Новости представитель екатеринбургской авиакомпании.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова принимать на работу сотрудников "ВИМ-Авиа" на имеющиеся вакансии командиров воздушных судов, пилотов и бортпроводников на тип самолета Airbus A 320", — сказала она.

Ранее Росавиация направила запросы о наличии свободных вакансий для сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа" более чем в 90 авиапредприятий страны.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.