Автодорожную арку моста в Крым готовят к подъему на опоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Автодорожная арка весом более пяти тысяч тонн на плавсистемах заведена в створ моста через Керченский пролив, ее готовят к установке на фарватерные опоры моста, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
"Плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30. Строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования", — сообщили в инфоцентре.
После того, как подъемные тросы будут закреплены, на домкраты будет поэтапно передаваться нагрузка: сначала в 5% от веса пролетного строения, затем в 50%, далее – в 100%. В результате этих действий арка поднимется от плавучих опор на 1 метр. Затем строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу, и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.