РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Автодорожную арку моста в Крым готовят к подъему на опоры

21:0911.10.2017
(обновлено: 21:24 11.10.2017)
112240
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливеТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Автодорожная арка весом более пяти тысяч тонн на плавсистемах заведена в створ моста через Керченский пролив, ее готовят к установке на фарватерные опоры моста, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
"Красивая работа": в Крыму готовятся поднять автомобильную арку моста
Операция по установке автодорожного арочного пролета моста началась утром в среду, судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров рядом железнодорожным пролетом, который был водружен в проектное положение в конце августа.

"Плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30. Строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования", — сообщили в инфоцентре.

Главный инженер ФКУ Упрдор Тамань Росавтодора Юрий Сафонов
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Юрий Сафонов: нет сомнений, что мост в Крым построим в срок
Монтаж арки продолжится в течение следующих суток, подъем конструкции на проектную высоту в 35 метров, как ожидается, начнется 12 октября. В подъеме автодорожной арки будет задействовано 12 домкратов. Грузоподъемность каждого домкрата – 650 тонн, то есть общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн, что дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой моста.

После того, как подъемные тросы будут закреплены, на домкраты будет поэтапно передаваться нагрузка: сначала в 5% от веса пролетного строения, затем в 50%, далее – в 100%. В результате этих действий арка поднимется от плавучих опор на 1 метр. Затем строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу, и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час.

Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В сети появились кадры транспортировки автодорожной арки моста в Крым
Автодорожная арка конструктивно отличается от уже установленной железнодорожной, вес которой на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров. Во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Проект Керченского моста
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Проект моста в Крым
Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
st.uschakow
В 2019 обязательно поеду. Давно уже не был. Скучаю даже уже, ну и жена тоже... На родном наговорюююсь.....
21:26
11.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена