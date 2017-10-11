Автодорожную арку моста в Крым готовят к подъему на опоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Автодорожная арка весом более пяти тысяч тонн на плавсистемах заведена в створ моста через Керченский пролив, ее готовят к установке на фарватерные опоры моста, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Операция по установке автодорожного арочного пролета моста началась утром в среду, судоходное движение в проливе было приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров рядом железнодорожным пролетом, который был водружен в проектное положение в конце августа.

"Плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30. Строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования", — сообщили в инфоцентре.

Монтаж арки продолжится в течение следующих суток, подъем конструкции на проектную высоту в 35 метров, как ожидается, начнется 12 октября. В подъеме автодорожной арки будет задействовано 12 домкратов. Грузоподъемность каждого домкрата – 650 тонн, то есть общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн, что дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой моста.

После того, как подъемные тросы будут закреплены, на домкраты будет поэтапно передаваться нагрузка: сначала в 5% от веса пролетного строения, затем в 50%, далее – в 100%. В результате этих действий арка поднимется от плавучих опор на 1 метр. Затем строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу, и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час.

Автодорожная арка конструктивно отличается от уже установленной железнодорожной, вес которой на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров. Во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.