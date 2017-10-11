Автодорожную арку моста в Крым вывели в фарватер Керчь-Еникальского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Автодорожная арка моста через Керченский пролив весом более 5 тысяч тонн перемещена на плавучих опорах с помощью буксиров в фарватер Керчь-Еникальского канала, затем ее подтянут на тросах к месту установки на опоры, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Транспортировка автодорожной арки моста через Керченский пролив была начата ранним утром в среду. Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто с шести утра 11 октября на 72 часа.

"Плавучие опоры ранним утром вышли из "ковша" у керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала", — рассказали в инфоцентре. Движение плавучих опор с аркой обеспечивает флот из головного тянущего буксира мощностью более 3 тысяч лошадиных сил, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации. Всего контроль и управление операцией осуществляют более 100 человек – это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы.

Моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу – к тому, чтобы завести плавучие опоры с арочным пролетом в створ между фарватерными опорами моста. Это расстояние порядка 300 метров – плавсистему будут "подтягивать" с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Суммарный зазор между аркой и опорами не превысит 65 сантиметров, отметили в инфоцентре.

Конструктивно автодорожная арка отличается от уже установленной железнодорожной: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные канаты толщиной шесть сантиметров закрытой конструкции, изготовленные из высокопрочной стальной проволоки. Пока они не натянуты, поэтому во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займет проектное положение на фарватере, отметили в инфоцентре.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018.

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