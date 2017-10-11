Вторую арку Крымского моста начали транспортировать к месту установки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Плавучие опоры с автодорожной аркой вышли из "ковша" у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала, плавсистема пройдет почти 5 километров по запланированному маршруту, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
По данным инфоцентра, операция по установке таких габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Подчеркивается, что опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время морская операция — результат практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.
Отмечается, что движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивает флот из головного тянущего буксира мощностью более трех тысяч лошадиных сил, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации. Всего более 100 специалистов управляют процессом и контролируют каждый этап — это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы и другие.
"Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавсистему. Под нее были заведены две плавопоры, и, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток — скорость ветра до 10 метров в секунду, строители погрузили на них арочный пролет", — поясняется в сообщении.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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