Вторую арку Крымского моста начали транспортировать к месту установки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Плавучие опоры с автодорожной аркой вышли из "ковша" у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала, плавсистема пройдет почти 5 километров по запланированному маршруту, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Автодорожная арка весом почти 5,5 тысячи тонн — один из самых габаритных элементов Крымского моста. Два футбольных поля, или 227 метров — длина арки, 45 метров — высота от нижней части до самой высокой верхней точки", — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, операция по установке таких габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Подчеркивается, что опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время морская операция — результат практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.

"Выполнив в августе транспортировку, подъем и установку на опорные части железнодорожного арочного пролетного строения, мы приобрели колоссальный опыт. Поэтому в промежутке между первым и вторым сплавами была проведена большая инженерная работа, пошаговый анализ всех операций, которые проводились. Ведь установка второй арки — не менее сложный процесс, который требует от всех участников предельной концентрации", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова.

Отмечается, что движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивает флот из головного тянущего буксира мощностью более трех тысяч лошадиных сил, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации. Всего более 100 специалистов управляют процессом и контролируют каждый этап — это экипажи судов, инженеры по швартовым и балластным операциям, специалисты по навигации и позиционированию, электромеханики, водолазы и другие.

"Накануне выхода в море строители подготовили арку к погрузке на плавсистему. Под нее были заведены две плавопоры, и, получив подтверждение благоприятного метеопрогноза на следующие трое суток — скорость ветра до 10 метров в секунду, строители погрузили на них арочный пролет", — поясняется в сообщении.

По данным инфоцентра, для оперативного мониторинга гидрометеорологических условий в процессе морской операции на арочном пролете работают метеостанции, которые показывают скорость и направление ветра, барометрическое давление, видимость, высоту и направление волнения моря, осадки. На фарватере плавсистема будет зафиксирована между двумя опорами, после этого начнется ключевой этап морской операции — подъем арки.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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