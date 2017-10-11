Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Приморский океанариум сообщил о гибели еще одной особи дельфина, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку, сообщает пресс-служба океанариума.

"Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония – одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе, и в современных океанариумах", — сообщила пресс-служба, отметив, что сейчас проводится дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии.

Отмечается, что в Приморском океанариуме есть опыт успешного лечения острых респираторных заболеваний у дельфинов, но в этом случае болезнь прогрессировала слишком быстро.

"Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в состав которого на правах филиала входит НОК "Приморский океанариум". Разделяя как директор ответственность за все произошедшее в дельфинарии, хочу сказать, что это лишь часть огромного научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", через который уже прошло более 650 тысяч посетителей", — отметил в заявлении директор Приморского океанариума Александр Михайлюк.

В сообщении океанариума обратили внимание на то, что по результатам расследования инцидента с заброшенным штормом посторонним предметом в открытый вольер на акватории бухты Парис, что привело к гибели белухи, подписаны приказы об увольнении начальника морской базы и начальника водолазной службы, не обеспечивших надлежащие условия для безопасного содержания животных.

Это уже не первый инцидент с животными в океанариуме. В конце сентября там погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением физической силы тренером в отношении моржа, он был уволен. Ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха. В связи с этим СК РФ по региону уже передал в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума.