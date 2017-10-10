Глава РАН рассказал, как повысить эффективность научной дипломатии

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Более тесное сотрудничество с иностранными членами Российской академии наук, число которых составляет около 500 человек, должно стать одним из инструментов международной научной дипломатии государства, считает президент РАН Александр Сергеев.
По его словам, у Академии наук есть необходимый для этого "отряд" численностью около 500 человек — это иностранные члены РАН. "Они очень трепетно относятся к своему членству в Академии наук. Этот потенциал мы не очень хорошо используем", — сказал Сергеев.
Отвечать за международное сотрудничество РАН будет вице-президент Академии наук Юрий Балега, сообщил Сергеев. По словам главы РАН, Балега владеет шестью языками. "А сейчас международное направление такое, что нам нужен не только английский язык, но и другие", — добавил глава РАН.