Глава РАН рассказал, как повысить эффективность научной дипломатии

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Более тесное сотрудничество с иностранными членами Российской академии наук, число которых составляет около 500 человек, должно стать одним из инструментов международной научной дипломатии государства, считает президент РАН Александр Сергеев.

Выступая во вторник на заседании президиума Академии наук, первом после сентябрьских выборов нового руководства РАН, Сергеев отметил, что в условиях сложной международной обстановки научные контакты должны стать одним из дипломатических инструментов РФ. Это записано и в стратегии научно-технологического развития России.

По его словам, у Академии наук есть необходимый для этого "отряд" численностью около 500 человек — это иностранные члены РАН. "Они очень трепетно относятся к своему членству в Академии наук. Этот потенциал мы не очень хорошо используем", — сказал Сергеев.

Отвечать за международное сотрудничество РАН будет вице-президент Академии наук Юрий Балега, сообщил Сергеев. По словам главы РАН, Балега владеет шестью языками. "А сейчас международное направление такое, что нам нужен не только английский язык, но и другие", — добавил глава РАН.