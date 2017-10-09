В Петербурге выбрали проект будущего музея обороны и блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Проект будущего музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" выбрали в Санкт-Петербурге — победителем конкурса архитектурных проектов стала архитектурная мастерская "Студия 44" Никиты Явейна, сообщает АО "Центр выставочных и музейных проектов", которое является заказчиком конкурса.

Идея создания нового современного музея обороны и блокады Ленинграда появилась в 2014 году. Тогда власти Петербурга отмечали, что городу необходим музей, который бы отразил героизм и трагизм блокады, площади существующего музея не позволяют создать крупную экспозицию. Сейчас Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда располагается в доме №9 в Соляном переулке. Распоряжением от 11 мая 2017 года комитет по градостроительству и архитектуре объявил о проведении закрытого международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда".

"Восьмого октября подвели итоги выставки-конкурса архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда", который планируют в историческом центре Санкт-Петербурга на Смольной набережной. Победителем конкурса признан проект архитектурной мастерской "Студия 44", — говорится в сообщении. Отмечается, что это решение было принято "совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре и правительством Санкт-Петербурга после подсчета голосов и консультаций с жителями блокадного Ленинграда и ветеранскими организациями".

Следующим этапом работы будет объявление конкурса на проектирование объекта.

Выставка проектов нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" открылась 25 августа. В конкурсе приняли участие девять архитектурных бюро, в том числе из России, Норвегии, Германии и Финляндии. В финал конкурса вышли четыре проекта, представленные архитектурными организациями: архитектурная мастерская Мамошина, "Студия 44", "Земцов, Кондиайн и партнёры" и архитектурное бюро "Лахдельма & Махламяки". В начале сентября жюри конкурса проектов не смогло определить победителя, выставка была продлена еще на месяц. За это время экспозицию посетили общественные организации ветеранов Великой отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда из 17 районов города.

Площадь нового комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, он появится в историческом центре Петербурга — на мысу у излучины Невы на Смольной набережной в непосредственной близости от ансамблей Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки составит 1,73 гектара. Предполагается, что новый музейно-выставочный комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию и презентации истории обороны и блокады Ленинграда. Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке продолжит свое развитие как Мемориальный музей.