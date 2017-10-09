В Петербурге выбрали проект будущего музея обороны и блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Проект будущего музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" выбрали в Санкт-Петербурге — победителем конкурса архитектурных проектов стала архитектурная мастерская "Студия 44" Никиты Явейна, сообщает АО "Центр выставочных и музейных проектов", которое является заказчиком конкурса.
"Восьмого октября подвели итоги выставки-конкурса архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда", который планируют в историческом центре Санкт-Петербурга на Смольной набережной. Победителем конкурса признан проект архитектурной мастерской "Студия 44", — говорится в сообщении. Отмечается, что это решение было принято "совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре и правительством Санкт-Петербурга после подсчета голосов и консультаций с жителями блокадного Ленинграда и ветеранскими организациями".
Следующим этапом работы будет объявление конкурса на проектирование объекта.
Площадь нового комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, он появится в историческом центре Петербурга — на мысу у излучины Невы на Смольной набережной в непосредственной близости от ансамблей Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки составит 1,73 гектара. Предполагается, что новый музейно-выставочный комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию и презентации истории обороны и блокады Ленинграда. Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке продолжит свое развитие как Мемориальный музей.