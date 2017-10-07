Кадыров посвятил юбилею Путина матч с ветеранами итальянского футбола

ГРОЗНЫЙ, 7 окт – РИА Новости. Ветераны российского и итальянского футбола встретились в Грозном, капитан российской команды "Лидер-65" глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил игру 65-летию президента России Владимира Путина, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Он выразил уверенность, что "этот день навсегда войдёт в историю футбола России и Италии".
Глава Чечни напомнил, что благодаря постоянному вниманию Путина республика стала стабильным и развивающимся регионом и, "несмотря на массированную атаку Запада и США, Владимир Путин уверенно ведёт Россию по пути мира и созидания".
Зрители 30-тысячной трибуны были одеты в бело-сине-красные футболки и кепки. Во время российского гимна перед стартом на трибунах развернули огромный баннер с изображением Путина и надписью "Вместе мы сила!".
В команде соперников — сборной Италии — выступили Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи, Фабрицио Раванелли и другие. Товарищеский матч завершился победой россиян со счетом 6:3. Итальянцам не удалось взять реванш после аналогичного поражения во время игры с командой Кадырова "Лидер-63" в 2015 году в на стадионе "Ахмат – Арена". Тогда счет составил 4:1 в пользу хозяев поля.
Биографию Владимира Путина читайте в справке РИА Новости>>